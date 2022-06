Formula E, Jakarta: la lotta per il Mondiale continua in Asia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Riprende da Jakarta il Mondiale di Formula E che dopo una lunghissima parentesi torna in Asia. Si riprende dopo l’interessantissimo doubleheader di Berlino, una sfida senza esclusione di colpi che ha mantenuto al comando della graduatoria generale la Mercedes del belga Stoffel Vandoorne. Il round che ci apprestiamo a commentare, il nono del 2022, è inedito nel calendario della serie. La pista indonesiana sarà tutta da scoprire, un impianto non permanente di 2 chilometri e 400 metri, intervallati da 18 curve. Mercedes è l’auto da battere, l’ex pilota di F1 è ancora in vetta alla classifica generale con 111 punti contro i 99 di Edoardo Mortara. L’elvetico di Venturi è l’osservato speciale per questo round dopo un successo ed un secondo posto in quel di Berlino a metà maggio. L’ex pilota DTM ha tutte le carte in regola ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Riprende daildiE che dopo una lunghissima parentesi torna in. Si riprende dopo l’interessantissimo doubleheader di Berlino, una sfida senza esclusione di colpi che ha mantenuto al comando della graduatoria generale la Mercedes del belga Stoffel Vandoorne. Il round che ci apprestiamo a commentare, il nono del 2022, è inedito nel calendario della serie. La pista indonesiana sarà tutta da scoprire, un impianto non permanente di 2 chilometri e 400 metri, intervallati da 18 curve. Mercedes è l’auto da battere, l’ex pilota di F1 è ancora in vetta alla classifica generale con 111 punti contro i 99 di Edoardo Mortara. L’elvetico di Venturi è l’osservato speciale per questo round dopo un successo ed un secondo posto in quel di Berlino a metà maggio. L’ex pilota DTM ha tutte le carte in regola ...

