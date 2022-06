Fiorentina, Amrabat allontana il riscatto di Torreira: la situazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Calciomercato Fiorentina: la crescita di Amrabat potrebbe allontanare il riscatto di Torreira da parte dei viola Nella giornata di ieri sono scaduti i termini per il diritto di riscatto dell’Arsenal della Fiorentina per Lucas Torreira. Sia i Gunners che il calciatore sono ora liberi di trattare con altre squadre. I viola non vorrebbero perdere l’uruguaiano, ma alla cifra di 15 milioni posta dai londinesi l’affare resta insostenibile. Inoltre a frenare la Fiorentina ci sarebbe, come riportato dal Corriere dello Sport, anche Sofyan Amrabat. Il marocchino ha avuto una crescita esponenziale in questa stagione sotto la guida di Italiano e per i viola sarebbe il profilo intorno al quale costruire la rosa del prossimo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Calciomercato: la crescita dipotrebbere ildida parte dei viola Nella giornata di ieri sono scaduti i termini per il diritto didell’Arsenal dellaper Lucas. Sia i Gunners che il calciatore sono ora liberi di trattare con altre squadre. I viola non vorrebbero perdere l’uruguaiano, ma alla cifra di 15 milioni posta dai londinesi l’affare resta insostenibile. Inoltre a frenare laci sarebbe, come riportato dal Corriere dello Sport, anche Sofyan. Il marocchino ha avuto una crescita esponenziale in questa stagione sotto la guida di Italiano e per i viola sarebbe il profilo intorno al quale costruire la rosa del prossimo ...

