Federico Fashion Style furioso con un suo collega: ‘Rivincita tremenda’. Cosa è successo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Federico Fashion Style torna a sfogarsi attraverso le sue stories su Instagram. L’hair stylist è sempre solito raccontare la sua vita personale e professionale, costantemente diviso tra televisione e i suoi saloni di bellezza. LEGGI ANCHE : — Federico Fashion Style pronto per un reality Mediaset? Ecco i rumors su una sua possibile partecipazione A breve Federico inaugurerà anche un nuovo salone a Firenze e si vocifera che per lui si apriranno presto di nuovo le porte della televisione, dove ha già partecipato ad alcuni programmi di successo, tra cui “Ballando con le Stelle” e “La Pupa e il Secchione Show”. Senza dimenticare l’intero format a lui dedicato “Beauty Bus”, con il quale ha girato tutta Italia per “mettere mano” su donne pronte a farsi aiutare dal ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 giugno 2022)torna a sfogarsi attraverso le sue stories su Instagram. L’hair stylist è sempre solito raccontare la sua vita personale e professionale, costantemente diviso tra televisione e i suoi saloni di bellezza. LEGGI ANCHE : —pronto per un reality Mediaset? Ecco i rumors su una sua possibile partecipazione A breveinaugurerà anche un nuovo salone a Firenze e si vocifera che per lui si apriranno presto di nuovo le porte della televisione, dove ha già partecipato ad alcuni programmi di successo, tra cui “Ballando con le Stelle” e “La Pupa e il Secchione Show”. Senza dimenticare l’intero format a lui dedicato “Beauty Bus”, con il quale ha girato tutta Italia per “mettere mano” su donne pronte a farsi aiutare dal ...

