Esagerava sugli stupri e sui crimini di guerra: rimossa la commissaria ucraina per i diritti umani (Di mercoledì 1 giugno 2022) Con le sue esagerazioni ha minato la credibilità dell'ucraina: così Kiev ha deciso di "licenziare" Lyudmila Denisova, la commissaria per i diritti umani cui i media hanno largamente attinto da quando è cominciato il conflitto. Una fonte però che si è rivelata poco attendibile. Come precisa Repubblica che dà la notizia del suo defenestramento da parte del Parlamento di Kiev. 234 parlamentari su 450 hanno votato per la sua decadenza dall'incarico. LEGGI ANCHE Hanno sparato ai bambini, stuprato le donne... Il racconto dell'italiano Miglietta fuggito da Bucha Allarme da Kiev: gli occupanti russi ci negano le cure. 100mila persone a rischio colera a Mariupol "A cadenza quasi quotidiana – precisa Repubblica – la 62 enne ex ministra del Lavoro nel governo Yatsenyuk (2014) ha fatto circolare report su ...

