Elon Musk, è polemica per il meme su Twitter sul Pride Month (Di mercoledì 1 giugno 2022) Elon Musk, il CEO di Tesla e Space X, ha twittato sul suo account ufficiale di Twitter un meme che riguarda l'inizio del Pride Month. La comunità LGBTQIA+ si è subito scatenata in una polemica online. La comunità LGBTQIA+ contro Elon Musk per il meme di Twitter sul Pride Month Elon Musk ha suscitato le polemiche della comunità LGBTQIA+ per il meme da lui pubblicato su Twitter che riguarda il Pride Month. Nell'immagine diffusa dal CEO di Tesla si vede la faccia di un ragazzo spaventato mentre vede un uragano all'orizzonte che è tempestato dalle icone dei più ...

