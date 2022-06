Advertising

A tutto… - cmdotcom : #Cremonese, Braida: '#Fagioli talento enorme, ma serve un percorso. Alla #Juve da titolare o sarà ai margini'… - FutbolDaltonico : Per la Cremonese l'acquisto migliore è la conferma di Braida - ParmaLiveTweet : Cremonese, Braida: 'Dobbiamo ancora programmare nel dettaglio, la scelta di Pecchia ci ha sorpreso'…

Ariedo, ex direttore generale e direttore sportivo del Milan e del Barcellona , da un anno e mezzo "consigliere strategico" della. Verrebbe da rimarcare che, presa quand'era ultima in ...In sua difesa, arriva Ariedo, dg dellaneopromossa in Serie A, che lo conosce bene dai trascorsi avuti al Milan. In una intervista su 'Tuttosport', il dirigente grigiorosso spiega: '...Ariedo Braida, a Tuttosport, parla così di Nicolò Fagioli e non soltanto in chiave Cremonese: “Diciamo che in una stagione come questa c’è modo di divertirsi e c’è anche modo di soffrire perché il ...Il dirigente della Cremonese parla del centrocampista di proprietà bianconera: “Se ci arriva da titolare, giocherà titolare, ma se arriva da non titolare sarà ai margini e poi cosa lo attenderà” ...