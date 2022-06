CoEhar, 'fumatori in aumento, servono risposte concrete' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - I dati forniti ieri dall'Istituto superiore di sanità fotografano un Paese di nuovi fumatori: 800 mila in più rispetto al 2019. Tra loro, più donne e più giovani. In aumento anche il numero di utilizzatori... Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - I dati forniti ieri dall'Istituto superiore di sanità fotografano un Paese di nuovi: 800 mila in più rispetto al 2019. Tra loro, più donne e più giovani. Inanche il numero di utilizzatori...

Pubblicità

S1Tv : In Italia 800mila nuovi fumatori, CoEHAR “Sono figli del Covid” - ParliamoDiNews : In Italia 800mila nuovi fumatori, CoEHAR `Sono figli del Covid` » LO_SPECIALE #Videopillole #notizievideo… - blogsicilia : #notizie #sicilia In Italia 800mila nuovi fumatori, CoEHAR 'Sono figli del Covid' - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro In Italia 800mila nuovi fumatori, CoEHAR 'Sono figli del Covid' - - ItaliaNotizie24 : In Italia 800mila nuovi fumatori, CoEHAR “Sono figli del Covid” -