Cingolani, non siamo in carenza di gas, aumento è speculazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Concordo con Mike che non dovremmo bloccare il libero mercato dell'energia ma abbiamo visto degli aumenti improvvisi assolutamente privi di senso. Un anno fa un metro cubo di gas costava 26 centesimi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) "Concordo con Mike che non dovremmo bloccare il libero mercato dell'energia ma abbiamo visto degli aumenti improvvisi assolutamente privi di senso. Un anno fa un metro cubo di gas costava 26 centesimi ...

Advertising

enpaonlus : Inspiegabile posizione del Ministro Cingolani:non tiene in alcun conto i pareri scientifici e accoglie solo le ragi… - walterlana6 : @Europeo91785337 Come non ha fatto una ceppa?? Mi pare una critica ingiusta. Ad aprile lui e quel fulmine di guerra… - guidafrancigena : RT @madforfree: Imbarazzante sceneggiata al Senato. Le parole usate da Casellati x giustificare l’eccezione concessa a Cingolani rendono pl… - mezzaca : RT @madforfree: -@Pres_Casellati a @BLGranato: “Si metta la mascherina subito. Fuori dall’Aula!” -Granato: “Brunetta in commissione non l’h… - Emiliano_veneto : RT @madforfree: -@Pres_Casellati a @BLGranato: “Si metta la mascherina subito. Fuori dall’Aula!” -Granato: “Brunetta in commissione non l’h… -