Caracciolo zittisce Severgnini e gela la Gruber | “Le sanzioni alla Russia? Un successo… di Orban” video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Nel giorno del varo del sesto pacchetto di, da parte della Ue, sulla Sette va in onda un duello a distanza tra l’entusiasta Beppe, pronto a salutare l’accordo sul blocco del petrolio come “un sorprendente successo dell’Europa” e il direttore di Limes, Lucio, che invece lo stoppa subito: “Un grande successo, ma di, il premier ungherese…”.scettico sulleinvece esulta Gelo in studio, imbarazzo di Lilli, a “Otto e mezzo“, con la conduttrice che chiede lumi: “Perché, Lucio?”.a quel punto chiarisce: “Vladimir Putin certamente non è preoccupato da queste ...