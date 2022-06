Calendario Mondiali sci alpino 2023: date, orari giornalieri, programma, tv, streaming (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono state ufficializzate le date dei prossimi Mondiali di sci alpino, che si disputeranno a Meribel e Courchevel (Francia) dal 6 al 19 febbraio 2023. Si tratta della 47a edizione della manifestazione iridata per quanto riguarda il Circo Bianco e vedremo il comparto maschile di scena sulla pista denominata “L’Eclipse” di Courchevel, mentre il comparto femminile sarà di scena a Meribel sulla pista “Roc de Fer”. Le gare di parallelo, invece, saranno tutte a Meribel. Nell’edizione precedente disputata a Cortina d’Ampezzo il medagliere è stato vinto dall’Austria con 5 ori, 1 argento e 2 bronzi, mentre l’Italia ha chiuso con un oro e un argento. IN TV – L’evento sarà trasmesso da Eurosport e Raisport per quanto riguarda le dirette live tv, mentre in streaming si potrà seguire su discovery+, Eurosport Player ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sono state ufficializzate ledei prossimidi sci, che si disputeranno a Meribel e Courchevel (Francia) dal 6 al 19 febbraio. Si tratta della 47a edizione della manifestazione iridata per quanto riguarda il Circo Bianco e vedremo il comparto maschile di scena sulla pista denominata “L’Eclipse” di Courchevel, mentre il comparto femminile sarà di scena a Meribel sulla pista “Roc de Fer”. Le gare di parallelo, invece, saranno tutte a Meribel. Nell’edizione precedente disputata a Cortina d’Ampezzo il medagliere è stato vinto dall’Austria con 5 ori, 1 argento e 2 bronzi, mentre l’Italia ha chiuso con un oro e un argento. IN TV – L’evento sarà trasmesso da Eurosport e Raisport per quanto riguarda le dirette live tv, mentre insi potrà seguire su discovery+, Eurosport Player ...

