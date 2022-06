Calcio: Valencia, conferme dalla Spagna 'Avanti contatti con Gattuso' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il tecnico pronto a incontrare a Singapore il patron Peter Lim Valencia (Spagna) - Rino Gattuso è più di un'opzione per il Valencia. Al Mestalla sono giorni complicati, col proprietario Peter Lim che ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il tecnico pronto a incontrare a Singapore il patron Peter Lim) - Rinoè più di un'opzione per il. Al Mestalla sono giorni complicati, col proprietario Peter Lim che ...

Advertising

david_jimyx : RT @thexeon81: Calciomercato in diretta: Gattuso pronto a ripartire dal Valencia - Manand1919 : RT @thexeon81: Calciomercato in diretta: Gattuso pronto a ripartire dal Valencia - thexeon81 : Calciomercato in diretta: Gattuso pronto a ripartire dal Valencia - repubblica : Calciomercato in diretta: Gattuso pronto a ripartire dal Valencia [di Giulio Cardone, Enrico De Lellis] - SportRepubblica : Calciomercato in diretta: Gattuso pronto a ripartire dal Valencia -