Ascolti TV | Martedì 31 Maggio 2022. Giustizia per Tutti chiude al 16.1% (2,7 mln). Flop La Fortuna (9.9% – 1,6 mln), riparte bene Boss in Incognito (10.9% – 1,8 mln) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Raoul Bova Nella serata di ieri, Martedì 31 Maggio 2022, su Rai1 la seconda e ultima puntata de La Fortuna ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 il finale di Giustizia per Tutti ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il ritorno di Boss in Incognito ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Extraction ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Don Camillo Monsignore ma non Troppo totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diMartedì ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Un Amore di Testimone segna .000 spettatori con l’%. Sul ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Raoul Bova Nella serata di ieri,31, su Rai1 la seconda e ultima puntata de Laha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 il finale diperha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il ritorno diinha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Extraction ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Don Camillo Monsignore ma non Troppo totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 diha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Un Amore di Testimone segna .000 spettatori con l’%. Sul ...

Advertising

see_lallero : Rai 2 supera Rai 1 (seppur di misura), Boss in incognito parte bene. #SeiSorelle dopo essere partito al 18%, ieri è… - fabiofabbretti : Il pomeriggio di Canale 5 vola con #UominieDonne (30.7%), l'#Isola (26.9%) e #BraveAndBeautiful (23.5%).… - fabiofabbretti : #GiustiziaPerTutti risale con l'ultima puntata (2,7 milioni - 16.7%), malissimo #LaFortuna (1,6 mln - 9.9%) battuta… - MaxLandra : RT @ladoria1: E per che dice che Cartabianca non fa ascolti, prego, guardate. Martedì 3 maggio, per esempio. Basta controllare. Se la gioc… - ladoria1 : E per che dice che Cartabianca non fa ascolti, prego, guardate. Martedì 3 maggio, per esempio. Basta controllare.… -