Anticipazioni Una Vita | trame dal 4 al 10 giugno 2022 | momenti di tensione ad Acacias

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ledi Unadal 4 al 10ci preannunciano che non mancherannodinel quartiere. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Una: trama puntate dal 4 al 10L’unione tra Aurelio e Genoveva è solo un matrimonio di convenienza. I due non si sono sposati per amore ma perché le nozze avrebbero portato a entrambi molti vantaggi, ed è proprio questo che li aiuta a trovare un accordo. Un velato interesse della Salmeron per Ramon e Felipe desta la curiosità di Bellita, ma la dark lady rivela alla cantante di non avere più alcun interesse per l’Alvarez-Hermoso, aggiungendo poi che ormai lui è solo l’ombra del brillante avvocato di un tempo. La situazione tra ...