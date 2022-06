Amber Heard: Dolph Lundgren parla di come è stato lavorare con l’attrice in Acquaman 2 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dolph Lundgren si è aperto a proposito di come è stato lavorare con Amber Heard in Acquaman 2, rivelando che l'ex moglie di Johnny Depp è fantastica 'come tutti in quel film'. Amber Heard è sulle prime pagine di tutti i giornali da settimane, mentre la sua battaglia legale in Virginia contro l'ex marito si avvicina al termine, e la sua co-star di Acquaman 2, Dolph Lundgren, si è aperta a proposito della sua relazione con l'attrice, rivelando com'è stato lavorare con lei sul set. Non si sa molto a proposito della trama di Aquaman and the Lost Kingdom, anche se sembra che alcune curiosità siano trapelate grazie alla ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 giugno 2022)si è aperto a proposito diconin2, rivelando che l'ex moglie di Johnny Depp è fantastica 'tutti in quel film'.è sulle prime pagine di tutti i giornali da settimane, mentre la sua battaglia legale in Virginia contro l'ex marito si avvicina al termine, e la sua co-star di2,, si è aperta a proposito della sua relazione con l'attrice, rivelando com'ècon lei sul set. Non si sa molto a proposito della trama di Aquaman and the Lost Kingdom, anche se sembra che alcune curiosità siano trapelate grazie alla ...

