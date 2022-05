Alex Wyse stona durante Battiti Live e scatta la polemica: interviene LDA (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dato per favorito daigli scommettitori, alla fine Alex Wyse si è classificato quarto ad Amici 21. Il cantante però può consolarsi con il successo del suo disco e la bella proposta che gli ha fatto Ermal Meta. In questi giorni però l’ex alunno del talent ha avuto un piccolo incidente durante un’esibizione a Manfredonia durante Battiti Live On The Road. L’artista stava cantando Sogni al Cielo e ad un certo punto pare abbia steccato. Questo almeno è quello che si sente nei video virali che circolano su Tik Tok. Alcuni presenti infatti hanno assicurato di non aver sentito la stonatura. Si è fatta largo anche l’ipotesi di una presunta modifica alle clip, smentita però da un utente che ha assicurato di aver registrato il Live in questione. Un ragazzo che ha ... Leggi su biccy (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dato per favorito daigli scommettitori, alla finesi è classificato quarto ad Amici 21. Il cantante però può consolarsi con il successo del suo disco e la bella proposta che gli ha fatto Ermal Meta. In questi giorni però l’ex alunno del talent ha avuto un piccolo incidenteun’esibizione a ManfredoniaOn The Road. L’artista stava cantando Sogni al Cielo e ad un certo punto pare abbia steccato. Questo almeno è quello che si sente nei video virali che circolano su Tik Tok. Alcuni presenti infatti hanno assicurato di non aver sentito latura. Si è fatta largo anche l’ipotesi di una presunta modifica alle clip, smentita però da un utente che ha assicurato di aver registrato ilin questione. Un ragazzo che ha ...

