A Roma incidente nella notte, seguito da un altro al mattino: due morti e diversi feriti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tragico inizio di giugno sulle strade di Roma. nella capitale si sono registrati due incidenti stradali cone esito mortale. Uno si è verificato nella notte, l'altro nel corso della giornata. Un morto e cinque feriti è il bilancio del tragico evento avvenuto tra il 31 maggio e l'1 giugno. Morta una donna: ferite altre quattro persone In base alla ricostruzione riportata da Il Messaggero attorno all'1 di notte un'auto avrebbe urtato altri due mezzi, finendo successivamente ribaltarsi. Una delle vetture coinvolte sarebbe andata a sbattere con delle auto in sosta. Non c'è stato nulla da fare per una giovane donna che era a bordo dell'auto ribaltatasi. In base alla ricostruzione sarebbe deceduta dopo l'arrivo in gravi condizioni in ospedale. Assieme a lei viaggiava la ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tragico inizio di giugno sulle strade dicapitale si sono registrati due incidenti stradali cone esito mortale. Uno si è verificato, l'nel corso della giornata. Un morto e cinqueè il bilancio del tragico evento avvenuto tra il 31 maggio e l'1 giugno. Morta una donna: ferite altre quattro persone In base alla ricostruzione riportata da Il Messaggero attorno all'1 diun'auto avrebbe urtato altri due mezzi, finendo successivamente ribaltarsi. Una delle vetture coinvolte sarebbe andata a sbattere con delle auto in sosta. Non c'è stato nulla da fare per una giovane donna che era a bordo dell'auto ribaltatasi. In base alla ricostruzione sarebbe deceduta dopo l'arrivo in gravi condizioni in ospedale. Assieme a lei viaggiava la ...

