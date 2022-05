Zaniolo, ancora guai: è l'unico indagato per i cori anti Lazio (Di martedì 31 maggio 2022) Durante i festeggiamenti della Roma per le strade della Capitale dopo la conquista della Conference League, i tifosi e non solo, hanno intonato... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Durante i festeggiamenti della Roma per le strade della Capitale dopo la conquista della Conference League, i tifosi e non solo, hanno intonato...

Pubblicità

DAZN_IT : LA ROMA HA VINTO LA CONFERENCE LEAGUEEEE ?????? Decide ZANIOLO: Feyenoord battuto 1-0 ?? E lo Special One colpisce a… - LALAZIOMIA : Zaniolo, ancora guai: è l'unico indagato per i cori anti Lazio - LazioNews_24 : Ancora critiche per #Zaniolo - Blackluk98 : Le dichiarazioni di Lulic arrivano nel momento migliore di tutti,rinnovo di sarri praticamente fatto,stagione finit… - sportli26181512 : Roma, futuro incerto per Zaniolo: o rinnovo o cessione. Il Milan ci pensa: Come riportato dalla Gazzetta dello Spor… -