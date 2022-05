Wanda in Ruanda con Icardi: “Grazie, da 9 anni soddisfi ogni mio capriccio” (Di martedì 31 maggio 2022) Le parole della moglie dell'attaccante del PSG che è in viaggio con lui nel Ruanda. I due si stanno dedicato ad escursioni immersi nella natura Leggi su golssip (Di martedì 31 maggio 2022) Le parole della moglie dell'attaccante del PSG che è in viaggio con lui nel. I due si stanno dedicato ad escursioni immersi nella natura

Pubblicità

DENUBBIO : RT @dea_channel: vacanze in Ruanda per la divina Wanda Nara ???????????? - Devil501176292 : RT @dea_channel: vacanze in Ruanda per la divina Wanda Nara ???????????? - LLibanese : RT @dea_channel: vacanze in Ruanda per la divina Wanda Nara ???????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: vacanze in Ruanda per la divina Wanda Nara ???????????? - fabbianorozzang : RT @dea_channel: vacanze in Ruanda per la divina Wanda Nara ???????????? -