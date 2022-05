Vitamina D | sai che ti allunga la vita? Lo studio

Leggi su formatonews

(Di martedì 31 maggio 2022) Assumere la giusta dose diD puòre la? Il recentesembra confermare questa teoria. LaD è una sostanza liposolubile che viene accumulata nel fegato e utilizzata dal corpo nei momenti di necessità. La sua importanza risiede nel compito di aiutare le ossa ad assorbire il calcio e – come se non bastasse – aiuta a mantenere stabili i livelli di fosforo nel sangue. In natura, la principale fonte diD è rappresentata dai raggi solari: le cellule del nostro corpo sintetizzano la luce e la trasformano inD, contribuendo al rafforzamento dell’intero organismo.D (Pexels)Per quanto riguarda ...