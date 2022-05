Pubblicità

F1inGenerale_ : Sebastian Vettel ha duramente criticato le gomme full wet, indispensabili nei primi giri del GP di Monaco 2022, def… - Joegarret95 : @LauraLuthien86 Mi mancherebbero le tue invettive contro chi critica Vettel???? -

Autosprint.it

Col senno di poi sarebbe stato probabilmente meglio restare in pista con le gomme full wet ", analizza. Guarda anche Formula 1 GP Monaco, gli highlights della gara di Montecarlo Mescola troppo ...... la Formula 1 e i timori per l'ambiente: "Sono molto preoccupato per il futuro"solidarizza con Hamilton, ma Ralf Schumacher li"Comportamenti infantili"non esclude l'addio: "... Vettel critica le gomme Pirelli: "Inutili le full wet" Il comportamento delle gomme da bagnato estremo finisce nuovamente nel mirino per le prestazioni a dire dei piloti non sufficienti: troppo dure le mescole, meglio le intermedie ...Vettel ha duramente criticato le gomme full wet, indispensabili nei primi giri del GP di Monaco 2022, definendole inutili e troppo dure.