Un Recovery permanente in Europa. La proposta di Visco (Di martedì 31 maggio 2022) Un nuovo strumento di debito comune europeo, una sorta di "Recovery" permanente che accompagni la riforma del Patto di stabilità e crescita. E' la proposta avanzata dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nella consueta relazione annuale. Visco è partito dalla considerazione che si discute da tempo dell'opportunità di completare l'assetto istituzionale dell'Unione economica e monetaria, dotandola di un bilancio comune di dimensioni adeguate. Dal suo punto di vista, una soluzione percorribile a "trattati invariati", potrebbe essere quella di predisporre "uno strumento pronto per essere utilizzato in caso di necessità, evitando di dover creare di volta in volta programmi ad hoc, come è avvenuto dopo la crisi dei debiti sovrani e durante la pandemia". In questo modo si rafforzerebbe la fiducia ...

