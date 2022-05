Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, Oms: “Europa epicentro epidemia, agire rapidamente” (Di martedì 31 maggio 2022) “La Regione europea dell’Oms rimane l’epicentro dell’epidemia di Vaiolo delle scimmie più grande e geograficamente più diffusa mai segnalata al di fuori delle aree endemiche dell’Africa occidentale e centrale”. Lo ha affermato Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, in una dichiarazione diffusa oggi. “Ora abbiamo un’opportunità fondamentale – ha sollecitato Kluge – per agire rapidamente, insieme, per indagare e controllare velocemente questa situazione in rapida evoluzione“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) “La Regione europea dell’Oms rimane l’dell’dipiù grande e geograficamente più diffusa mai segnalata al di fuoriaree endemiche dell’Africa occidentale e centrale”. Lo ha affermato Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’, in una dichiarazione diffusa oggi. “Ora abbiamo un’opportunità fondamentale – ha sollecitato Kluge – per, insieme, per indagare e controllare velocemente questa situazione in rapida evoluzione“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

