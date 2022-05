Ultime Notizie – Petrolio russo, Draghi: “Accordo su embargo un successo” (Di martedì 31 maggio 2022) “L’Accordo è stato un successo, perché immaginare di essere uniti su un embargo di circa il 90% del Petrolio russo, fino a qualche giorno fa, non sarebbe stato credibile. È stato un successo completo”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. Poi, a una domanda sul possibile viaggio a Mosca di Matteo Salvini, il premier ha risposto: “il governo, quando si è formato, si è fermamente collocato nell’Unione europea e nel rapporto storico transatlantico. In questo binario si è sempre mosso e continua a muoversi. Io sono stato chiarissimo su questo. Il governo è allineato coi partner del G7 e dell’Ue e intende proseguire su questa strada. Non si fa spostare da queste cose, nella mia audizione al Copasir ho solo raccomandato -non voglio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) “L’è stato un, perché immaginare di essere uniti su undi circa il 90% del, fino a qualche giorno fa, non sarebbe stato credibile. È stato uncompleto”. Così il premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. Poi, a una domanda sul possibile viaggio a Mosca di Matteo Salvini, il premier ha risposto: “il governo, quando si è formato, si è fermamente collocato nell’Unione europea e nel rapporto storico transatlantico. In questo binario si è sempre mosso e continua a muoversi. Io sono stato chiarissimo su questo. Il governo è allineato coi partner del G7 e dell’Ue e intende proseguire su questa strada. Non si fa spostare da queste cose, nella mia audizione al Copasir ho solo raccomandato -non voglio ...

