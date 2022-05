Ultime Notizie – Modena, grave bimbo caduto da 2° piano: fermata babysitter (Di martedì 31 maggio 2022) Sarebbe stata fermata dai carabinieri la babysitter di 32 anni che questa mattina era in casa con un bambino di 13 mesi, caduto dal secondo piano a Soliera, nel modenese. Il bimbo al momento è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) Sarebbe statadai carabinieri ladi 32 anni che questa mattina era in casa con un bambino di 13 mesi,dal secondoa Soliera, nel modenese. Ilal momento è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

