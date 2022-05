**Ucraina: fonti Ue, verso incontro Michel-Guterres a New York su crisi grano** (Di martedì 31 maggio 2022) Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - Si va verso un incontro, forse già la settimana prossima, tra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per cercare una soluzione alla crisi alimentare innescata dal blocco del grano nei silos ucraini. Michel e Guterres si vedranno a New York. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) - Si vaun, forse già la settimana prossima, tra il presidente del Consiglio europeo, Charles, e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, per cercare una soluzione allaalimentare innescata dal blocco del grano nei silos ucraini.si vedranno a New

