Tennis, quando torna Matteo Berrettini: tutti gli appuntamenti sull’erba (Di martedì 31 maggio 2022) Si avvicina il ritorno di Matteo Berrettini. Il numero 1 d’Italia sta per rientrare dopo aver saltato a piè pari il vivo della stagione su terra rossa, volendo risolvere prima di tutto le questioni di infortuni che lo accompagnano sostanzialmente da tutta la carriera. C’è l’erba alle porte, quell’erba che nel 2021 gli ha dato immense soddisfazioni. Il ritorno in campo avverrà a Stoccarda (250). Con un dettaglio particolare: in questo torneo, passato dalla terra all’erba a metà degli Anni ’10, lo sponsor principale è la Boss. Naturale per lui, che ne è a sua volta testimonial numero uno, essere presente in un evento nel quale sarà testa di serie numero 1 e che ospiterà anche i due Lorenzo, Sonego e Musetti. Roland Garros 2022, Jannik Sinner: “Il Tennis e la testa ci sono, il fisico ha problemi. Potrei fermarmi 2-3 ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Si avvicina il ritorno di. Il numero 1 d’Italia sta per rientrare dopo aver saltato a piè pari il vivo della stagione su terra rossa, volendo risolvere prima di tutto le questioni di infortuni che lo accompagnano sostanzialmente da tutta la carriera. C’è l’erba alle porte, quell’erba che nel 2021 gli ha dato immense soddisfazioni. Il ritorno in campo avverrà a Stoccarda (250). Con un dettaglio particolare: in questo torneo, passato dalla terra all’erba a metà degli Anni ’10, lo sponsor principale è la Boss. Naturale per lui, che ne è a sua volta testimonial numero uno, essere presente in un evento nel quale sarà testa di serie numero 1 e che ospiterà anche i due Lorenzo, Sonego e Musetti. Roland Garros 2022, Jannik Sinner: “Ile la testa ci sono, il fisico ha problemi. Potrei fermarmi 2-3 ...

