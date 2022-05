Roma, liceo Tacito imbrattato da scritte no vax: “Vaiolo e vaccino menzogne dei nazisti” (Di martedì 31 maggio 2022) Era una giornata come tante altre. Al mattino presto i genitori hanno accompagnato i loro figli a scuola prima di andare a lavoro. Arrivati davanti al liceo però si sono accorti che qualcosa era cambiato. Alcuni, un po’ confusi dalle prime ore del giorno, hanno pensato che fosse un sogno. Invece no. liceo Tacito e le scritte no vax ‘Salva tuo figlio, nascondere che il vaccino uccide è criminale’. ‘Il Vaiolo è un’altra menzogna dei nazisti senza vergogna. ‘I vax uccidono, salvate i bambini‘. Queste alcune delle scritte che hanno riempito le pareti esterne del liceo scioccando genitori, insegnanti e studenti. Frasi a caratteri cubitali, con un rosso acceso, con tanto di “W” cerchiata. Comparse anche nelle pareti dell’infanzia e della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) Era una giornata come tante altre. Al mattino presto i genitori hanno accompagnato i loro figli a scuola prima di andare a lavoro. Arrivati davanti alperò si sono accorti che qualcosa era cambiato. Alcuni, un po’ confusi dalle prime ore del giorno, hanno pensato che fosse un sogno. Invece no.e leno vax ‘Salva tuo figlio, nascondere che iluccide è criminale’. ‘Ilè un’altra menzogna deisenza vergogna. ‘I vax uccidono, salvate i bambini‘. Queste alcune delleche hanno riempito le pareti esterne delscioccando genitori, insegnanti e studenti. Frasi a caratteri cubitali, con un rosso acceso, con tanto di “W” cerchiata. Comparse anche nelle pareti dell’infanzia e della ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, liceo Tacito imbrattato da scritte no vax: “Vaiolo e vaccino menzogne dei nazisti” - puntodilucescam : RT @gianluca826: Davide #Tutino Roma, liceo Gullace Dal 23 Maggio sono a scuola senza maschera, come ha fatto il signor Draghi L'istituto m… - cleverson_x : RT @gianluca826: Davide #Tutino Roma, liceo Gullace Dal 23 Maggio sono a scuola senza maschera, come ha fatto il signor Draghi L'istituto m… - infoitinterno : Roma, sit-in al liceo Albertelli: «Basta oppressione, no alla scuola-gabbia» - giuliapompili : Per saperne di più del Convitto nazionale e del suo liceo italo-Confucio, vi rimando all'articolo che scrissi propr… -