Roma battuta ai supplementari: l'Inter vince lo Scudetto Primavera (Di martedì 31 maggio 2022) REGGIO EMILIA - La Roma va a un passo dallo Scudetto Primavera : ma è l' Inter ad aggiudicarselo, in rimonta, vincendo con il punteggio di 2 - 1 ai tempi supplementari, in quella che potrebbe essere ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 31 maggio 2022) REGGIO EMILIA - Lava a un passo dallo: ma è l'ad aggiudicarselo, in rimonta,ndo con il punteggio di 2 - 1 ai tempi, in quella che potrebbe essere ...

Pubblicità

FcInterNewsit : ?????? FINITAAAAAA! L'INTER PRIMAVERA DIVENTA CAMPIONE D'ITALIA PER LA DECIMA VOLTA NELLA SUA STORIA! Roma battuta in… - stanzaselvaggia : Questi due orridi personaggi con la battuta sessista in canna sono il direttore artistico del teatro Duse (Sandro T… - OnorioFerraro : RT @BandieraInter: L’Inter #Primavera batte la #Roma e si aggiudica il decimo scudetto! - lunastark81 : RT @nonleggerlo: 10° scudetto per la Primavera @Inter, battuta la Roma di mister De Rossi in finale (la squadra più forte, in stagione). Co… - ForzaInter : RT @nonleggerlo: 10° scudetto per la Primavera @Inter, battuta la Roma di mister De Rossi in finale (la squadra più forte, in stagione). Co… -