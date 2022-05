Roland Garros, Sinner vessato dagli infortuni: un 2022 da incubo (Di martedì 31 maggio 2022) L’azzurro è stato costretto, ieri, al ritiro dal Roland Garros Non è un 2022 facile per Jannik Sinner tormentato dai guai fisici e dagli infortuni. Ieri, 30 maggio, è stato costretto al ritiro dagli ottavi del Roland Garros per un problema al ginocchio. Già al turno precedente contro McDonald aveva manifestato un fastidio al ginocchio sinistro. Non un buon momento per il tennis maschile con Berrettini costretto a saltare tutta la stagione su terra. In conferenza stampa, visibilmente dispiaciuto e quasi senza parole ha detto: «C’è da capire prima di tutto da dove parte il problema. È difficile parlare in questo momento: potevo andare lontano in questo torneo e quella è la cosa che mi rode di più. Il tennis ce l’ho, la testa ce l’ho: ... Leggi su 361magazine (Di martedì 31 maggio 2022) L’azzurro è stato costretto, ieri, al ritiro dalNon è unfacile per Janniktormentato dai guai fisici e. Ieri, 30 maggio, è stato costretto al ritiroottavi delper un problema al ginocchio. Già al turno precedente contro McDonald aveva manifestato un fastidio al ginocchio sinistro. Non un buon momento per il tennis maschile con Berrettini costretto a saltare tutta la stagione su terra. In conferenza stampa, visibilmente dispiaciuto e quasi senza parole ha detto: «C’è da capire prima di tutto da dove parte il problema. È difficile parlare in questo momento: potevo andare lontano in questo torneo e quella è la cosa che mi rode di più. Il tennis ce l’ho, la testa ce l’ho: ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? ROLAND GARROS: DJOKOVIC IN ROTTA DI COLLISIONE CON NADAL ?? #Djokovic batte in 3 set Schwartzman e vola ai quarti… - Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - Eurosport_IT : NOLE SUL VELLUTO! ?????? Novak Djokovic si prende i quarti di finale del Roland Garros: il serbo batte 3-0 anche l'a… - 361_magazine : Un 2020 da dimenticare per ora per #JannikSinner #RolandGarros - SpinaFan : Oggi Carlos Alcaraz raggiunge per la prima volta in carriera le semifinali del Roland Garros -