Premi speciali ‘Pellicola d’Oro’ a Vanzina | Gerini | Fabrizi | Davoli

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Lo sceneggiatore e regista Enrico, le attrici Claudiae Valeria, l’attore Ninettoe la produttrice Matilde Bernabei di Lux Vide: sono loro i designati per idella XII edizione di ‘La Pellicola, che saranno consegnati nella serata del 14 giugno nel teatro Ettore Scola alla Casa del Cinema, all’interno di Villa Borghese, a Roma, condotta da Sabina Stilo. Ilo è promosso e organizzato dall’associazione culturale Articolo 9 Cultura & Spettacolo e dalla Sas Cinema, di cui è presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, ideatore dell’evento dedicato ai mestieri e all’artigianato del cinema. Gli attori in gara per la sezione ‘Miglior Attore Cinema’ sono Marco Giallini, Stefano ...