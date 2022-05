Per acquistare droni da donare all’esercito ucraino (Di martedì 31 maggio 2022) La Kalush Orchestra torna a far parlare di sé. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest a Torino, la band ucraina ha deciso di mettere all’asta il trofeo conquistato con il brano Stefania e devolvere il ricavato al proprio Paese in guerra contro la Russia. Detto fatto. La famosa statuetta in vetro a forma di microfono è stata venduta per 900mila dollari (838mila euro): con questa cifra saranno acquistati droni da donare all’esercito ucraino. Kalush Orchestra: chi è la band ucraina che ha vinto Eurovision 2022 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 31 maggio 2022) La Kalush Orchestra torna a far parlare di sé. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest a Torino, la band ucraina ha deciso di mettere all’asta il trofeo conquistato con il brano Stefania e devolvere il ricavato al proprio Paese in guerra contro la Russia. Detto fatto. La famosa statuetta in vetro a forma di microfono è stata venduta per 900mila dollari (838mila euro): con questa cifra saranno acquistatida. Kalush Orchestra: chi è la band ucraina che ha vinto Eurovision 2022 guarda le foto ...

