Monza, Stroppa: “Sempre votato Berlusconi. Scudetto? Se mi compra giocatori forti ci proviamo” (Di martedì 31 maggio 2022) “I risultati di questa stagione sono frutto di un lavoro durissimo, mai come quest’anno c’erano tante squadre che potevano vincere, è stato complicato ma ce l’abbiamo fatta”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Giovanni Stroppa, a due giorni dalla storica promozione in Serie A del club ora di proprietà di Silvio Berlusconi: “E’ Sempre stato al suo posto, mi ha fatto lavorare in grande tranquillità. I meriti sono soprattutto suoi, di Galliani, del Ds Antonelli, io ho fatto solo il lavoro quotidiano sul campo”. E ancora: “Monza da Scudetto secondo Berlusconi? Se mi prende i giocatori ci proveremo sicuramente. Ho Sempre votato per Berlusconi. Lui è Sempre e Sempre sarà ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) “I risultati di questa stagione sono frutto di un lavoro durissimo, mai come quest’anno c’erano tante squadre che potevano vincere, è stato complicato ma ce l’abbiamo fatta”. Lo ha detto l’allenatore del, Giovanni, a due giorni dalla storica promozione in Serie A del club ora di proprietà di Silvio: “E’stato al suo posto, mi ha fatto lavorare in grande tranquillità. I meriti sono soprattutto suoi, di Galliani, del Ds Antonelli, io ho fatto solo il lavoro quotidiano sul campo”. E ancora: “dasecondo? Se mi prende ici proveremo sicuramente. Hoper. Lui èsarà ...

