Milano | il tragico racconto della 29enne aggredita | “pensavo di morire”

(Di martedì 31 maggio 2022), illo scorso 21 maggio in un negozio di Corso Buenos Aires: “di” In una intervista rilasciata al quotidiano Il Giorno, lavittima di aggressione aha raccontato i tragici momenti vissuti lo scorso 21 maggio. La donna si chiama Francesca Mattiucci ed la responsabile di un negozio d’abbigliamento in corso Buenos Aires. La mattina del 21 maggio era a lavoro, quando nel negozio è entrato un uomo. Dopo averlo sorpreso a rubare, la donna ha cercato di chiamare le forze dell’ordine. In quel momento è scattata la furia dell’uomo contro la donna. In una intervista rilasciata a Il Giorno, ha raccontato la giovane: “Ho riportato un trauma cranico ...

Milano, il tragico racconto della 29enne aggredita lo scorso 21 maggio in un negozio di Corso Buenos Aires: "pensavo di morire" In una intervista rilasciata al quotidiano Il Giorno, la 29enne vittima ...