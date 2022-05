Martina Trevisan, dall'anoressia sconfitta alla semifinale del Roland Garros (Di martedì 31 maggio 2022) L'ultima era stata Sara Errani nove anni fa. Prima di lei Francesca Schiavone, che questo torneo lo ha vinto nel 2010, e Flavia Pennetta. Adesso tocca alla giocatrice nata a Firenze. Ventottenne ha avuto una lunga crisi in carriera e disturbi dell'alimentazione. Ha appena vinto il primo titolo Wta a Rabat e ora tocca il punto finora più alto della sua carriera Leggi su vanityfair (Di martedì 31 maggio 2022) L'ultima era stata Sara Errani nove anni fa. Prima di lei Francesca Schiavone, che questo torneo lo ha vinto nel 2010, e Flavia Pennetta. Adesso toccagiocatrice nata a Firenze. Ventottenne ha avuto una lunga crisi in carriera e disturbi dell'alimentazione. Ha appena vinto il primo titolo Wta a Rabat e ora tocca il punto finora più alto della sua carriera

Pubblicità

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - LiaCapizzi : Quel tatuaggio. Lo ha fatto quando è rientrata nel mondo del tennis dopo gli anni bui (2010-14). La scritta 'Ad Mai… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - favelit : RT @sportface2016: +++MARTINA #TREVISAN CONTINUA A SOGNARE, BATTE #FERNANDEZ IN TRE SET E VOLA IN SEMIFINALE AL #RolandGarros+++ - affarimiei34 : RT @LiaCapizzi: 'A tutti può succedere di passare periodi difficili. Poca felicità, buio, momenti pesanti da sostenere, ma...' 'Molto educ… -