Macchine per l'edilizia e le cave, l'imprenditore è un evasore totale: la Finanza sequestra mezzo milione (Di martedì 31 maggio 2022) MONTEMARCIANO - imprenditore operante nel settore del commercio all'ingrosso di Macchine per le cave e l'edilizia, ma anche evasore totale : la Finanza sequestra mezzo milioni tra conti bancari ed ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 31 maggio 2022) MONTEMARCIANO -operante nel settore del commercio all'ingrosso diper lee l', ma anche: lamilioni tra conti bancari ed ...

