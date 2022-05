LIVE Trevisan-Fernandez 6-2 3-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: si entra nelle fasi calde del secondo set (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Passa stavolta con il dritto Martina. 4-3 Game Fernandez. Peccato, il dritto in allungo dell’azzurra termina di poco in corridoio. Leylah torna a condurre in questo secondo set, che entra nelle fasi calde. AD-40 Brutta scelta di Trevisan, che prova la risposta vincente invece di far partire lo scambio. Il dritto però termina in corridoio. 40-40 Sciocchezza della canadese che prova la magia di tocco subito dopo il servizio. Si va ai vantaggi. 40-30 Lungo il rovescio della nordamericana in uscita dal servizio. 40-15 Corta la risposta dell’azzurra, con Fernandez che trova il dritto lungolinea vincente. 30-15 Bravissima Martina, che tramuta lo scambio da difensivo in ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Passa stavolta con il dritto Martina. 4-3 Game. Peccato, il dritto in allungo dell’azzurra termina di poco in corridoio. Leylah torna a condurre in questoset, che. AD-40 Brutta scelta di, che prova la risposta vincente invece di far partire lo scambio. Il dritto però termina in corridoio. 40-40 Sciocchezza della canadese che prova la magia di tocco subito dopo il servizio. Si va ai vantaggi. 40-30 Lungo il rovescio della nordamericana in uscita dal servizio. 40-15 Corta la risposta dell’azzurra, conche trova il dritto lungolinea vincente. 30-15 Bravissima Martina, che tramuta lo scambio da difensivo in ...

