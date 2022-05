LIVE Alcaraz-Zverev 4-6 4-6 1-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il tedesco avanti due set a zero (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Alcaraz! Primo ACE per il n.6 al mondo. 40-30 FUCILATA CON IL ROVESCIO DI Zverev! Accelerazione pazzesca, che lascia fermo il suo avversario. 40-15 Sbaglia Zverev con il dritto. 30-15 Alcaraz sorpreso dalla profondità del colpo di Zverev non riesce a controllare il dritto. 30-0 Prima vincente di Alcaraz. 15-0 Smash da fondocampo vincente per aprire il set. TERZO SET 18:20 Sono arrivati a 32 i gratuiti di Alcaraz nel corso del match. Zverev vince anche il secondo parziale, mostrando comunque le sue solite difficoltà sulla seconda. Alcaraz inaspettatamente non riesce a tenere lo scambio, risultando molto più incisivo ed efficace con i colpo di tocco; lo ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Game! Primo ACE per il n.6 al mondo. 40-30 FUCILATA CON IL ROVESCIO DI! Accelerazione pazzesca, che lascia fermo il suo avversario. 40-15 Sbagliacon il dritto. 30-15sorpreso dalla profondità del colpo dinon riesce a controllare il dritto. 30-0 Prima vincente di. 15-0 Smash da fondocampo vincente per aprire il set. TERZO SET 18:20 Sono arrivati a 32 i gratuiti dinel corso del match.vince anche il secondo parziale, mostrando comunque le sue solite difficoltà sulla seconda.inaspettatamente non riesce a tenere lo scambio, risultando molto più incisivo ed efficace con i colpo di tocco; lo ...

