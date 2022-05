Johnny Depp vs Amber Heard: la giuria riprende le deliberazioni (Di martedì 31 maggio 2022) La giuria ha ripreso le deliberazioni mentre ci avviciniamo alla fine del processo di Farifax che ha visto Johnny Depp fare causa all'ex moglie Amber Heard per 50 milioni di dollari. La giuria del processo relativo alla causa per diffamazione intentata da Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard ha ripreso a deliberare oggi, Martedì 31 Maggio, dopo la pausa concessa dal giudice in occasione del Memorial Day. Nel frattempo la star di Pirati dei Caraibi continua ad attendere il verdetto esibendosi sul palcoscenico al fianco di Jeff Beck, prima a Sheffield ed in seguito presso la Royal Albert Hall di Londra. La giuria, dopo le appena due ore di deliberazioni che si sono ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022) Laha ripreso lementre ci avviciniamo alla fine del processo di Farifax che ha vistofare causa all'ex moglieper 50 milioni di dollari. Ladel processo relativo alla causa per diffamazione intentata dacontro l'ex moglieha ripreso a deliberare oggi, Martedì 31 Maggio, dopo la pausa concessa dal giudice in occasione del Memorial Day. Nel frattempo la star di Pirati dei Caraibi continua ad attendere il verdetto esibendosi sul palcoscenico al fianco di Jeff Beck, prima a Sheffield ed in seguito presso la Royal Albert Hall di Londra. La, dopo le appena due ore diche si sono ...

