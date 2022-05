Il Collegio 2022, aperti i casting: come partecipare? (Di martedì 31 maggio 2022) come sapevamo da qualche tempo, Il Collegio è stato confermato anche per il 2022. Il docureality di Rai2 andrà in onda in autunno, ma per l'inizio delle riprese manca davvero poco. E' per questo che sono stati aperti i casting: vediamo come partecipare. Il Collegio 2022: casting aperti Prodotto da Banijay Italia, Il Collegio 2022 sarà la settima edizione che Rai2 manda in onda. Un docureality innovativo che, fin dalla prima stagione, ha catturato l'attenzione del grande pubblico. Non a caso, quando Viale Mazzini ha dovuto decidere se confermarlo o meno nel palinsesto non ha avuto alcun dubbio. La messa in onda de Il Collegio è previsto per l'autunno ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 31 maggio 2022)sapevamo da qualche tempo, Ilè stato confermato anche per il. Il docureality di Rai2 andrà in onda in autunno, ma per l'inizio delle riprese manca davvero poco. E' per questo che sono stati: vediamo. IlProdotto da Banijay Italia, Ilsarà la settima edizione che Rai2 manda in onda. Un docureality innovativo che, fin dalla prima stagione, ha catturato l'attenzione del grande pubblico. Non a caso, quando Viale Mazzini ha dovuto decidere se confermarlo o meno nel palinsesto non ha avuto alcun dubbio. La messa in onda de Ilè previsto per l'autunno ...

