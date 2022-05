Fondazione Open, la difesa di Renzi: i 5 punti (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – In dieci pagine ecco la difesa di Matteo Renzi attraverso l’opposizione alla richiesta di archiviazione del pm di Genova del 25 gennaio scorso, richiesta ieri avallata dal gip del capoluogo ligure. Il documento, in possesso dell’Adnkronos, è così riassumibile. Scrive Renzi: Il pm motiva la propria richiesta di archiviazione affermando che “l’indagine oggetto della denuncia è il procedimento, comunemente indicato dalla stampa nazionale come l’inchiesta sulla Fondazione Open, condotto dalla Procura della Repubblica di Firenze che si è recentemente concluso nella fase delle indagini preliminari con una richiesta di rinvio a giudizio per il reato di finanziamento illecito nei confronti del senatore Renzi ed altri dieci imputati, tra i quali è compreso l’imprenditore Carrai ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – In dieci pagine ecco ladi Matteoattraverso l’opposizione alla richiesta di archiviazione del pm di Genova del 25 gennaio scorso, richiesta ieri avallata dal gip del capoluogo ligure. Il documento, in possesso dell’Adnkronos, è così riassumibile. Scrive: Il pm motiva la propria richiesta di archiviazione affermando che “l’indagine oggetto della denuncia è il procedimento, comunemente indicato dalla stampa nazionale come l’inchiesta sulla, condotto dalla Procura della Repubblica di Firenze che si è recentemente concluso nella fase delle indagini preliminari con una richiesta di rinvio a giudizio per il reato di finanziamento illecito nei confronti del senatoreed altri dieci imputati, tra i quali è compreso l’imprenditore Carrai ...

