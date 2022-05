Filiera del tabacco. L’intesa Opta-Deltafina per la sicurezza (Di martedì 31 maggio 2022) È arrivata sabato 14 maggio l’ufficialità dell’accordo commerciale tra il Presidente di Opta Libero Valenti e il Presidente di Deltafina Domenico Cardinali, che garantirà continuità e sicurezza al comparto della Filiera tabacchicola italiana, specialmente nella zona dell’Alto Tevere. Un’intesa strategicamente fondamentale per un settore d’eccellenza come quello umbro, che solo grazie all’impegno di tutti gli attori in gioco è riuscito a portare le trattative verso il migliore esito possibile. Difatti, stando ai dati del MIPAAF, la Regione Umbria, nota per le sue maestranze altamente specializzate in tabacchicoltura, figura come una delle prima quattro regioni in termini di produttività del settore, coprendo insieme alla Campania, il Veneto e la Toscana, il 97% del tabacco coltivato sul territorio ... Leggi su formiche (Di martedì 31 maggio 2022) È arrivata sabato 14 maggio l’ufficialità dell’accordo commerciale tra il Presidente diLibero Valenti e il Presidente diDomenico Cardinali, che garantirà continuità eal comparto dellatabacchicola italiana, specialmente nella zona dell’Alto Tevere. Un’intesa strategicamente fondamentale per un settore d’eccellenza come quello umbro, che solo grazie all’impegno di tutti gli attori in gioco è riuscito a portare le trattative verso il migliore esito possibile. Difatti, stando ai dati del MIPAAF, la Regione Umbria, nota per le sue maestranze altamente specializzate in tabacchicoltura, figura come una delle prima quattro regioni in termini di produttività del settore, coprendo insieme alla Campania, il Veneto e la Toscana, il 97% delcoltivato sul territorio ...

