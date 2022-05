Ex naufraga attacca Soleil Sorge sull’Isola dei Famosi | “Priva di talento | antipatica e saccente!”

(Di martedì 31 maggio 2022) Ieri sera, nel corso della diretta dell’Isola dei, Ilary Blasi ha avuto modo di presentare le guest star che “disturberanno” i naufraghi dal prossimo lunedì. Stiamo parlando die Vera Gemma. Exdei: “” Le ex concorrenti dell’Isola hanno accettato di tornare sul “luogo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ex naufraga attacca duramente Soleil Sorge sull'Isola dei Famosi: “Priva di talento, antipatica e saccente!”, lo sfogo social.Isola dei Famosi, naufraghi in rivolta contro Lory Del Santo e la produzione. Nel corso dell'ultimo appuntamento con l'adventure game di Canale 5, Edoardo Tavassi si è sacrificato per il gruppo e per ...