Cosa sono e a cosa servono le punture di testosterone che fa Gianluca Vacchi: “Non è un ‘anti aging’ né migliora le performance sessuali” (Di martedì 31 maggio 2022) La notizia che il noto influencer e imprenditore Gianluca Vacchi ricorra a punture di testosterone ha suscitato tra i suoi followers – e non solo – diversi interrogativi e scatenato alcune fantasie. A che servono queste iniezioni? Magari a migliorare performance sessuali o sportive? Facciamo un passo indietro. Prima di tutto, spieghiamo cos’è il testosterone. “È l’ormone steroideo maschile (androgeno) prodotto dalla gonade maschile, cioè dal testicolo”, spiega il professor Andrea Giustina, docente ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Università Vita-Salute San Raffaele e Primario di Endocrinologia IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. “Il testosterone inizia a essere prodotto in maniera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) La notizia che il noto influencer e imprenditorericorra adiha suscitato tra i suoi followers – e non solo – diversi interrogativi e scatenato alcune fantasie. A chequeste iniezioni? Magari areo sportive? Facciamo un passo indietro. Prima di tutto, spieghiamo cos’è il. “È l’ormone steroideo maschile (androgeno) prodotto dalla gonade maschile, cioè dal testicolo”, spiega il professor Andrea Giustina, docente ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Università Vita-Salute San Raffaele e Primario di Endocrinologia IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. “Ilinizia a essere prodotto in maniera ...

