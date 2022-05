Come si può entrare nelle discoteche? Chi può andare, come funziona, mascherine e nuove regole (Di martedì 31 maggio 2022) Quando riaprono le discoteche è ormai una domanda superata: i tantissimi amanti delle “serate” sanno già che dalla mezzanotte dell’11 febbraio hanno riaperto i locali notturni, ovviamente con diverse regole da rispettare nell’ambito della convivenza con la pandemia di Covid. Le discoteche erano chiuse da oltre un mese, da prima di Natale, per evitare che a Capodanno potessero scoppiare focolai di contagi. Ecco dunque qual che serve sapere per entrare nelle discoteche, come funziona, chi può andare e chi no. Riaprono le discoteche, quali sono le regole? Le discoteche riaprono, ma lo fanno con molte restrizioni. Per esempio, servirà avere il green pass rafforzato, vale ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Quando riaprono leè ormai una domanda superata: i tantissimi amanti delle “serate” sanno già che dalla mezzanotte dell’11 febbraio hanno riaperto i locali notturni, ovviamente con diverseda rispettare nell’ambito della convivenza con la pandemia di Covid. Leerano chiuse da oltre un mese, da prima di Natale, per evitare che a Capodanno potessero scoppiare focolai di contagi. Ecco dunque qual che serve sapere per, chi puòe chi no. Riaprono le, quali sono le? Leriaprono, ma lo fanno con molte restrizioni. Per esempio, servirà avere il green pass rafforzato, vale ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? ORA CHE FINALMENTE SI PUÒ DISCUTERE ?? sul numero e sulla entità degli effetti avversi correlati alla vaccinazione… - lapoelkann_ : La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della S… - pietroraffa : == Gentiloni:'Come ha sottolineato il primo ministro bulgaro Petkov, se il paese con il Pil più basso dell'Ue nonch… - PAwhistleblower : @Palazzo_Chigi Non sarebbe il caso di mandarli in anticipo a casa? Come può essere altrimenti un governo serio? - anto_galli4 : RT @mavakagher: @Io41881712 Nessuno che impari a pensare può tornare a obbedire come faceva prima, non per spirito ribelle ma per l'abitudi… -