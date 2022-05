Campania, prende la moglie a testate in faccia e la lascia a terra in strada (Di martedì 31 maggio 2022) Violenta lite in pieno centro ad Avellino. Un uomo ha aggredito la moglie davanti a decine di persone mentre passeggiavano nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. Le ha fatto saltare due denti da bocca con una testata poi e fuggito lasciando la donna a terra. I motivi di tale violenza sono ancora sconosciuti. Avellino, ferisce la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 31 maggio 2022) Violenta lite in pieno centro ad Avellino. Un uomo ha aggredito ladavanti a decine di persone mentre passeggiavano nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. Le ha fatto saltare due denti da bocca con una testata poi e fuggitondo la donna a. I motivi di tale violenza sono ancora sconosciuti. Avellino, ferisce la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

