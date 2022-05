Bimbi ustionati all’asilo, il panico e la rabbia dei genitori: “Diteci qualcosa” (Di martedì 31 maggio 2022) Osio Sopra. Fuori dalla scuola materna San Zeno genitori e nonni dei bambini rimasti ustionati durante un’attività di laboratorio fanno capannelli. Non capiscono cosa sia successo all’interno dell’asilo frequentato dai loro figli. Hanno informazioni frammentate, vogliono chiarezza e con il passare dei minuti lo spavento e la preoccupazione si mischiano alla rabbia. La tensione si fa sentire, si avanzano ipotesi, si cerca di capire chi siano i piccoli feriti e gli adulti portati via in elicottero. Qualche mamma scoppia in lacrime, i carabinieri cercano di tranquillizzarla: “Signora se non l’hanno chiamata significa che suo figlio sta bene. Le famiglie dei Bimbi coinvolti sono state avvertite e le mamme sono andate con loro all’ospedale. Gli altri stanno tutti bene, non si preoccupi”, dice un militare. “Ma i bambini ... Leggi su bergamonews (Di martedì 31 maggio 2022) Osio Sopra. Fuori dalla scuola materna San Zenoe nonni dei bambini rimastidurante un’attività di laboratorio fanno capannelli. Non capiscono cosa sia successo all’interno dell’asilo frequentato dai loro figli. Hanno informazioni frammentate, vogliono chiarezza e con il passare dei minuti lo spavento e la preoccupazione si mischiano alla. La tensione si fa sentire, si avanzano ipotesi, si cerca di capire chi siano i piccoli feriti e gli adulti portati via in elicottero. Qualche mamma scoppia in lacrime, i carabinieri cercano di tranquillizzarla: “Signora se non l’hanno chiamata significa che suo figlio sta bene. Le famiglie deicoinvolti sono state avvertite e le mamme sono andate con loro all’ospedale. Gli altri stanno tutti bene, non si preoccupi”, dice un militare. “Ma i bambini ...

