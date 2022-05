Attento a cosa compri | è il prodotto più contaminato che esiste

Pubblicità

attilascuola : RT @verita2019: Ecco il secondo coglione del giorno che pensa che i vaccinati debbano morire in massa senza capire cosa potrebbe veramente… - Alfio624 : RT @verita2019: Ecco il secondo coglione del giorno che pensa che i vaccinati debbano morire in massa senza capire cosa potrebbe veramente… - verita2019 : Ecco il secondo coglione del giorno che pensa che i vaccinati debbano morire in massa senza capire cosa potrebbe ve… - CarloBurattini : @PompeoFazio @sscnapoli @gazzettaGranata @acffiorentina @Viola_fans @tatanka_h @Inter @TifosiFCInter… - mesanti64 : @SalJ80 Attento a cosa poi capiscono???????? -

Per questo l'ultimadi cui mister eferin ha bisogno è essere tirato dentro a un'altra baruffa ... Dovrà anche starea non farsi usare per un'operazione di pura facciata, condotta dall'Uefa ...Scopriamo insieme disi tratta. Sembra assurdo ma non lo è, il noto discount italiano, ha ... Il marchio è moltoalle esigenze dei consumatori , ragion per cui, anche per far fronte a caro ...Per prima cosa “imponendoci l’apertura totale delle frontiere ... Secondo Le Pen è sbagliato incolpare degli attentati genericamente “il terrorismo” che è solo un mezzo: non bisogna avere paura invece ...Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, presente quest’oggi a Reggio Calabria per il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in Prefettura, ha commentato le parole di q ...