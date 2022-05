Ancora tu Trey?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 31 maggio 2022) Prosegue senza sosta la strada che porterà quest’estate a Slammiversary. L’ultima puntata ha visto luci ed ombre: ci sono stati match dall’esito a sorpresa ma anche incontri un po’ scontati. Ammetto che mi ha un po’ sorpreso la vittoria diMiguel. Non tanto perché lo vedevo inferiore ad Alex Shelley, anzi tutt’altro, ma proprio perché è ormai di parere comune cheha dato tanto per questa cintura ed è meglio che veda altri lidi. Basta X-Division per lui, perché sicuramente non rivincerà subito il titolo, e quindi sarebbe già un partecipante da non considerare per la vittoria finale. Poi la modalità di vittoria, se proprio volevano farlo vincere, non con un roll up. Uno che ha tenuto il titolo per 6 mesi non vince così di rapina contro Shelley. Su Shelley invece non so più che pensare. Ha mancato all’ultimo a 2 PPV e questa sconfitta ...