**Amministrative: Conte, 'laboratorio per politiche? Certamente sì'** (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Io credo che M5S qui ha sposato convintamente un progetto che nasce sui Contenuti". Così Giuseppe Conte ad Asti. "Quando ci sono questi presupposti, noi ci siamo. Serve un largo campo anche con liste civiche per far insediare amministrazioni utili a città". laboratorio per le politiche? "Certamente sì".

