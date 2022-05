Alessia Marcuzzi su RaiDue: FQMagazine rivela il titolo e il contenuto del suo nuovo programma. Ed è in arrivo sulla seconda rete anche Mara Maionchi (Di martedì 31 maggio 2022) Rai2 revolution. Nuovi format e nuovi volti per portare la seconda rete del servizio pubblico fuori dalla profonda crisi, dopo una pioggia di flop e critiche. Per l’ufficialità bisognerà aspettare la presentazione dei Palinsesti Rai, prevista a fine giugno (molto probabilmente il giorno 28), ma FQMagazine in anteprima svela le due principali novità. Alessia Marcuzzi sbarcherà su Rai2. Dagospia nei giorni scorsi ha anticipato l’esistenza della trattativa tra la Rai e il manager Beppe Caschetto: “Una trattativa in dirittura d’arrivo”. Cinque o sei puntate di un nuovo show in prime time prodotto da Endemol con messa in onda prevista a novembre. L’addio a Mediaset dopo venticinque anni e l’arrivo a Viale Mazzini confermato tra le righe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Rai2 revolution. Nuovi format e nuovi volti per portare ladel servizio pubblico fuori dalla profonda crisi, dopo una pioggia di flop e critiche. Per l’ufficialità bisognerà aspettare la presentazione dei Palinsesti Rai, prevista a fine giugno (molto probabilmente il giorno 28), main anteprima svela le due principali novità.sbarcherà su Rai2. Dagospia nei giorni scorsi ha anticipato l’esistenza della trattativa tra la Rai e il manager Beppe Caschetto: “Una trattativa in dirittura d’”. Cinque o sei puntate di unshow in prime time prodotto da Endemol con messa in onda prevista a novembre. L’addio a Mediaset dopo venticinque anni e l’a Viale Mazzini confermato tra le righe ...

